Тюменец стал призером хакатона по ИИ в Приволжском федеральном округе

| Фото: АНО "Россия — страна возможностей" | Фото: АНО "Россия — страна возможностей"

Артур Дворников из Тюменской области занял второе место на окружном хакатоне проекта "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект" платформы "Россия — страна возможностей". Победители и призеры разделили призовой фонд в три млн рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Артур в составе команды "Dark Flow" представил модель и веб-приложение для прогнозирования опасностей и рисков Пермского края.

Добавим, всего в проекте восемь окружных хакатонов. На каждом из них перед командами ставятся от трех до шести кейсовых задач.

📱 Желающие принять участие могут зарегистрироваться на окружной этап в Ставрополе и международный — в Москве.