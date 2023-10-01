Тюменский человек-паук может выиграть 5 млн рублей в финале экстремального шоу "Суперниндзя"

| Фото: со страницы Сергея Девляшова во ВКонтакте: https://vk.com/akro_o | Фото: со страницы Сергея Девляшова во ВКонтакте: https://vk.com/akro_o

Тюменец Сергей Девляшов, известный как сибирский человек-паук, стал финалистом 2 сезона шоу "Суперниндзя" на телеканале СТС, эфир показали вечером 30 октября.

Сергей анонсировал свое участие в шоу накануне на своей странице во ВКонтакте и заранее поблагодарил за поддержку.

"Хоть я в этот проект залетел по приколу и перед выступлением не тренировался специально, от слова совсем, эмоций получил просто вагон. Подумываю, в следующий сезон поехать уже хорошенько потренировавшись. Но это пока мысли. Скалолазание маст хэв, друзья! Всех обнял", - написал спортсмен.

Отборочную полосу препятствий на шоу Сергей прошел за 4 минуты 15 секунд. В полуфинале он с легкостью обошел сильного соперника Никиту Хана из Тамбова. Теперь тюменец готовится к финалу, который зрители увидят в понедельник, 6 ноября, на канале СТС в 20 часов по московскому времени. Возрастное ограничение: 16+

Второй сезон известного шоу стартовал 9 октября, трассу - полосу препятствий - полностью обновили и усложнили по сравнению с 1 сезоном. Победитель проекта получит 5 млн рублей.

Добавим, Сергей работает тренером на одном из скалодромов Тюмени. Его ученики - от трех лет и старше. Экстремал известен в России своими видео на грани, где он занимается боулдерингом — лазанием без страховки. Теперь он такие не снимает, по его собственному признанию. В родном городе работал в службе экстренного реагирования. В Москве взбирался на небоскреб "Евразия" делового центра "Москва-Сити", после чего имело место общение с полицией за нарушение пропускного режима охраняемого объекта.

| Фото: со страницы Сергея Девляшова во ВКонтакте: https://vk.com/akro_o | Фото: со страницы Сергея Девляшова во ВКонтакте: https://vk.com/akro_o

Евгения Тенегина