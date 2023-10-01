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Пять успешных кейсов тюменских студентов описали в книге "Универсальные компетенции в российских университетах"

Общество, 17:32 31 октября 2023

www.utmn.ru/

Пять успешных кейсов универсальных навыков у студентов ТюмГУ описаны в книге "Универсальные компетенции в российских университетах". Гетерогенность учебных команд, выборность образовательных модулей, уровневое и проектное обучение, сопровождение студентов тьюторами - то, что нашло отражение в издании.

По информации управления стратегических коммуникаций вуза, масштабные исследования в этом направлении вузы проводят для реализации программы формирования и оценки универсальных компетенций студентов. В 2022 году был создан консорциум вузов по развитию универсальных компетентностей, куда входят Высшая школа экономики, Университет ИТМО, Уральский федеральный университет, Томский и Тюменский государственные университеты.

В книге "Универсальные компетенции в российских университетах" представлены кейсы развития гибких навыков среди студентов УрФУ, ТГУ, ТюмГУ и НИУ ВШЭ. Соавтором книги выступила руководитель программы развития ТюмГУ Надежда Федорова.

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# студенты , ТюмГУ

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