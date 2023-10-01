Тюменцев приглашают на пешие экскурсии с гидом по областной столице

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пешие экскурсии с гидом в рамках проекта "Туры по Стране" пройдут в Тюмени 4 и 5 ноября. Для жителей города подготовили три экскурсии: в Заречном микрорайоне, в районе КПД и в ЖК "Звездный". Тот, кто хочет прогуляться самостоятельно, может это сделать с помощью чат-бота уже с 31 октября, сообщает пресс-служба "Страна Девелопмент".

Маршрут в Заречном микрорайоне стартует с ЖК "Европейский берег", в окрестностях которого можно отдохнуть от городской суеты, послушать уличных музыкантов и познакомиться со стрит-артом. Вторая экскурсия пройдет в районе КПД. Начало – ЖК "Сердце Сибири". Прогулка придется по душе любителям искусства, которые увидят настоящую картинную галерею под открытым небом и узнают больше о смыслах этих работ. Третий маршрут начинается от ЖК "Звездный", который покорил тюменцев своей инфраструктурой. Во время экскурсии горожане смогут насладиться атмосферой деревенского спокойствия на старом Мысу.

Отметим, в подготовке проекта принимали участие опытные гиды, которые поделились самыми любопытными находками – неприметным на первый взгляд сквером, где можно отдохнуть от городской суеты; местами, где можно познакомиться с объектами уличного искусства; необычными памятниками.