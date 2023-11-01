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Пятерых пассажиров сняли с поездов в Тюмени за дебош и хулиганство

Происшествия, 11:31 01 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пятерых пассажиров привлекли к ответственности транспортные полицейские Тюмени за нарушение общественного порядка в поездах 31 октября. Все дебоширы – мужчины в возрасте от 35 до 66 лет. Они мешали другим пассажирам, грубо и нецензурно выражались.

Так, пассажир поезда Абакан - Москва 1957 года рождения, житель Новосибирской области, был снят с поезда и доставлен в линейное отделение полиции для составления административного материала за мелкое хулиганство.

Поездка жителя Пермского края на поезде Нижневартовск - Волгоград закончилась после распития алкоголя. Его также привлекли к административной ответственности. Еще двоих пассажиров сняли с поездов Северобайкальск - Москва и Москва - Чита.

Пассажира поезда Уфа – Новый Уренгой сняли с поезда за курение в нерабочем тамбуре вагона, что является грубым нарушением правил поездок на поездах дальнего следования.

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# поезда , транспортная полиция

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