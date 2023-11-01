Более 400 ДТП с детьми произошло в Тюменской области в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 400 ДТП с участием детей произошло на региональных дорогах с начала 2023 года. 516 юных участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. 9 детей погибли. Об этом рассказал начальник ГИБДД Тюменской области Андрей Миллер.

"Мы в этом году более девяти тысяч водителей привлекли за нарушения правил перевозки детей. К сожалению, последние три или четыре года этот показатель растет. То есть у большинства родителей кресла были, но были нарушены сами правила перевозки", - сказал Андрей Миллер.

Также важно объяснять ребенку правила поведения на дороге. С ним необходимо пройти маршрут от до дома до школы, объяснить, где и как переходить дорогу, рассказать ему о дорожных ловушках. Это обезопасит ребенка от попадания в ДТП.

"К сожалению, иногда взрослые показывают детям отрицательный пример. Ребенок будет делать то, что он видит в действии, а не то, что он слышит. Если взрослый расскажет, как правильно себя вести на дороге, а сам будет нарушать, тогда ждать от юного пешехода правильного поведения не стоит", - сказал уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

Если взрослый человек может адекватно проанализировать ситуацию, и, если машин нет, безопасно перейти на красный, то ребенок не сможет оценить степень опасности и может попасть в ДТП.

"Еще одна проблема, это когда подростки 14-15 лет покупают на накопленные деньги старые машины. И это тоже вопрос к родителям. Ребята могут купить какой-то базовый автомобиль в складчину, без навыков вождения и без прав ездить по городу, по центру, не останавливаться на требования сотрудников. И когда мы начинаем разбираться, большинство родителей не видят в этом ничего плохого. Отсутствие родительского контроля приводит к таким ситуациям", - добавил начальник ГИБДД.

Смена сезона тоже имеет значение в вопросе детского травматизма. В летний период количество ДТП с участием детей кратно больше. С началом учебного года идет привыкание детей к школе, адаптация к новой дорожной обстановке. В зимний период ситуация с травматизмом детей снижается. Уходят такие виды ДТП, как наезд водителя на юного велосипедиста или на участника дорожного движения со средством индивидуальной мобильности. В Тюменской области в 2023 году травмы получили 42 юных участника на самокатах.

"Также важно в зимний период иметь светоотражающие элементы на одежде, сумке, шапке. В ходе различных мероприятий с детьми мы раздаем их, объясняем, рассказываем о безопасности использования таких элементов. Радует то, что большинство детей носят их. Большинство одежды, детской, взрослой, уже продается со светоотражающими вставками. И это все влияет на вопрос безопасности", - отметил Андрей Миллер.

Водителям тоже необходимо готовить себя к вождению в зимний период. Автолюбитель должен понимать, что не каждый человек поведет себя ответственно и наденет светоотражающий элемент. Владельцы машин должны быть внимательны на дорогах, особенно в темное время суток.

Юлия Карандашева