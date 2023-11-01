400 тюменок получили медицинские знания в "Школе материнства"

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

400 тюменок, прикрепленных к городской поликлинике №17, получили медицинские знания на проекте "Школа материнства" с апреля 2023 года. Женщины узнают на лекциях и мастер-классах от медработников о состоянии своего организма во время беременности и после родов, особенностях развития плода, возможных осложнениях, грудном вскармливании и другую полезную информацию, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Занятия ведутся в городской поликлинике №17.

"В наших классических школах мы рассказываем очень важные вещи с медицинской точки зрения. Но здоровье беременной или родившей женщины - это гораздо более широкое понятие. Организм женщины физиологически меняется на период беременности и нужно менять средства ухода, понимать, как их подбирать. Нужно знать, какие применять средства, чтобы не слишком менялась привычная жизнь, а беременность протекала комфортно", - поделилась главный врач ГАУЗ ТО "Городская поликлиника № 17" Елена Неверова.

Она добавила, что мамам необходимо многое знать, что нужно малышу в первые дни и месяцы жизни, поэтому важно, чтобы женщины получали такую информацию из компетентных источников, а не в Интернете.

Пациентка поликлиники Елена находится на пятом месяце беременности. Когда она вставала на учет в женской консультации, сразу получила информацию о школах и графике от врача.

"Очень заинтересовали занятия по уходу за волосами, потому что и до беременности это был проблемный для меня вопрос. Интересно было послушать и о мерах соцподдержки. Что-то я уже изучала, но решила отложить это ближе к родам, а сейчас просто все себе зафиксировала – где смотреть, на что обращать внимание. Буду знать, где официально вся информация собрана", - поделилась она.

Получая обратную связь, поликлиника развивает этот проект и сейчас идет разработка следующих тем, которые больше будут углубляться в вопросы ухода за новорожденным и его здорового развития.