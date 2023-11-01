Фестиваль "Духовная песнь православной Сибири" собрал участников из разных регионов в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участники из Тюменской, Курганской, Кемеровской, Омской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов съехались на XXVII фестиваль-конкурс "Духовная песнь православной Сибири", который проходит в Тобольске с 1 по 4 ноября.

Председатель отдела культуры Тобольской митрополии, преподаватель и регент хора Тобольской духовной семинарии Максим Ильиных является председателем организационного комитета фестиваля на протяжении семи лет. Во время пандемии начались прямые трансляции, стало больше медийной повестки.

"Каждый раз мы стараемся привнести что-то новое. Всегда добавляются какие-то музеи, мероприятия. Например, мы пригласили наших друзей-музыкантов. Музыкальные вечера будут 1, 2, 3 ноября. На них для детей выступят разнохарактерные группы: это и этническая музыка, и более спокойные коллективы", - поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" Максим Ильиных.

Конкурс — это одна из составляющих этого большого мероприятия. Цели события остаются неизменными - он направлен на общение талантливых детей друг с другом в древней духовной столице Сибири - Тобольске.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Матушка Любовь Цирке из Знаменского кафедрального собора привезла в Тобольск хор имени старца протоирея Николая Гурьянова. Коллектив выступает на этом фестивале впервые, поэтому взяли не сложные произведения: "Цветы Божии", "Аллилуйя", "Эх, будьте здоровы", гимн Пресвятой Богородицы.

Награждение победителей конкурса и Гала-концерт, посвященный Дню народного единства, состоится 4 ноября в ДК "Синтез". Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин