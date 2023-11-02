120 старшеклассников из шести регионов занимаются в Тюменской медико-фармацевтической школе

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120 учеников 8-11 классов из Тюменской, Курганской, Свердловской, Омской, Челябинской областей и Югры приехали на осеннюю смену Открытой медико-фармацевтической школы Тюменского медуниверситета. Занятия для них ведут преподаватели ведущих российских вузов, в том числе ТМУ, МФТИ, УрФУ, ТИУ.

Как рассказал руководитель школы Денис Трушников, почти 95 % учеников, ранее посещавших Открытую медико-фармацевтическую школу и медицинскую олимпиадную школу "МОШка", успешно преодолели школьный этап олимпиады по биологии и прошли на муниципальный.

"Уверен, что среди них будут те, кто представит Тюменскую область на финальных этапах Всероссийской олимпиады школьников. Важно и то, что участие в образовательных программах вуза помогает получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в Тюменский медицинский университет", - отметил он.

Тема осенней смены - "Рост и развитие". Старшеклассники узнают об экспериментах с ДНК, использовании в науке света и цвета, получении и исследовании свойств наночастиц золота, жизненных циклах клещей. Школьники посетят занятие по палеонтологии, научатся решать генетические задачи, обучатся оказывать неотложную помощь и выполнять сердечно-легочную реанимацию. Для них также предусмотрены практикумы по стоматологии, микробиологии, латинскому языку.

Активных и любознательных учеников поощрят подарками, победители смены получат приглашение в медицинскую олимпиадную школу "МОШка". Их имена станут известны 5 ноября.