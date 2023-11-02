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Четыре жителя Тобольска получили статус ветеранов боевых действий

Общество, 16:27 02 ноября 2023

Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

Четыре жителя Тобольска получили статус ветеранов боевых действий. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Максим Афанасьев 2 ноября.

В торжественной обстановке соответствующие документы получили ефрейтор Мурат Кульмаметов, рядовые Даниил Орел и Эмиль Умалатов, а также командир отделения Мухаметвали Хакимов.

"Нашей молодежи нужны достойные примеры патриотизма и ответственности. Чтобы им было на кого равняться. Поэтому предлагаем ребятам присоединиться к патриотической работе с детьми и молодежью", - отметил Максим Афанасьев.

Он напомнил ветеранам, что городской филиал фонда "Защитники Отечества" в лице его социального куратора Владимира Габруся продолжает работу по поддержке военнослужащих.

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# Максим Афанасьев , Тобольск

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