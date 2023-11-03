АО "Транснефть – Сибирь" реконструировало участки нефтепровода в Томской области

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Работники нефтетранспортного предприятия завершили работы по реконструкции участка магистрального нефтепровода (МН) Александровское – Анжеро-Судженск через р. Большая Окуневка Томской области в зоне ответственности Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов (УМН).

Работы велись с декабря 2022 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия. Цель – повышение надежности, обеспечение экологической и промышленной безопасности при эксплуатации нефтепровода, пересекающего водный объект.

Протяженность замененного участка составила 248 м. Прокладка дюкера длиной 131 м осуществлялась через малый водоток р. Большая Окуневка с применением траншейного метода. Укладка трубопровода производилась параллельно существующему.

Работы проведены в строгом соответствии с требованиями промышленной, пожарной безопасности и охраны труда. Выполнены все необходимые испытания и диагностика нового участка на прочность и герметичность, подтвердившие отсутствие дефектов. Также была выполнена проверка состояния изоляционного покрытия реконструированного участка.

Специалисты смонтировали информационные и предупредительные знаки. Также полностью завершен комплекс мероприятий по технической и биологической рекультивации нарушенных земель.

Реконструированный участок МН Александровское – Анжеро-Судженск через р. Большая Окуневка в Томской области введен в эксплуатацию в соответствии с графиком и функционируют в штатном режиме.