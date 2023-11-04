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Тюменцы могут проголосовать за областную столицу на федеральном конкурсе "Город России"

Общество, 20:41 04 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горожане могут поддержать Тюмень голосованием в федеральном конкурсе "Город России". Сейчас областная столица находится на 14 месте. Проголосовать можно до конца декабря на сайте город-россии.рф. С начала года Тюмень собрала более 21,1 тыс. голосов.

По условиям с одного IP-адреса можно отдавать один голос в сутки. Регистрации, подтверждения по sms или e-mail не требуется, возрастных ограничений нет, процедура бесплатная, сообщает "Вслух.ру".

Из УФО Тюмень занимает лидирующее место. На 15-м месте Челябинск, на 31-м — Екатеринбург, на 37-м — Ханты-Мансийск, на 43-м — Курган, на 53-м — Салехард.

Сейчас в тройке лидеров Нальчик, Владивосток и Севастополь.

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