Тюменцы могут проголосовать за областную столицу на федеральном конкурсе "Город России"
Общество, 20:41 04 ноября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Горожане могут поддержать Тюмень голосованием в федеральном конкурсе "Город России". Сейчас областная столица находится на 14 месте. Проголосовать можно до конца декабря на сайте город-россии.рф. С начала года Тюмень собрала более 21,1 тыс. голосов.
По условиям с одного IP-адреса можно отдавать один голос в сутки. Регистрации, подтверждения по sms или e-mail не требуется, возрастных ограничений нет, процедура бесплатная, сообщает "Вслух.ру".
Из УФО Тюмень занимает лидирующее место. На 15-м месте Челябинск, на 31-м — Екатеринбург, на 37-м — Ханты-Мансийск, на 43-м — Курган, на 53-м — Салехард.
Сейчас в тройке лидеров Нальчик, Владивосток и Севастополь.