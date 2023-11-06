Первый слет школьных медиацентров провели в Тюменском районе

| Фото: группа "МАОУ Луговская СОШ" во ВКонтакте | Фото: группа "МАОУ Луговская СОШ" во ВКонтакте

Первый слет школьных медиацентров провели в Тюменском районе в Переваловской школе. На мероприятии встретилась молодежь, которая интересуется медийной сферой и делает первые шаги в журналистике.

Ребята, приехавшие на слет из всех школ района, получили новые знания от спикеров по пяти направлениям. В "Журналистике" школьники научились писать заголовки, пресс-релизы и находить инфоповоды. В "Дизайне" изучили правила и ошибки оформления страниц в соцсетях и их брендирование, в "Видеорепортаже" овладели искусством съемки и монтажа роликов на телефон. На практике нашли отличия различных жанров видео.

В направлении "Фоторепортаж" искали особенный ракурс и узнавали, как видеть красоту вокруг себя, а на "Ораторском мастерстве" сформировали навыки публичного выступления и изучили технику современной риторики.

По итогам мастер-классов юные медийщики получили задания на создание проектов в своем направлении. Творческий проект должны предоставить до 26 ноября, победителей наградят ценными призами для развития школьных медиацентров, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.