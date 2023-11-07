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Тюменцам напомнили, куда сообщать об опасных сосульках и наледи

Общество, 19:48 06 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об опасных сосульках тюменцы могут сообщить в управляющую компанию. Также заявления принимают на сайте "Тюмень — наш дом" в "реестре сообщений" - "Сосульки на крыше", на Госуслугах или в контакт-центр города по телефону: 45-15-20.

Жителям напомнили, что не нужно подходить близко к зданиям, с крыш которых нависают глыбы. Как правило, они образуются на покатых крышах и козырьках. Кроме этого, важно не подпускать к крышам детей и не оставлять под ними автомобили. Если услышали шум наверху, следуют быстрее отойти от этого места или спрятаться под козырек.

Пока жалоб на сосульки не поступало, только на неубранный во дворах снег, пишет "Вслух.ру".

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