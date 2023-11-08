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В Тобольске 31 пятиклассник вступил в братство спасателей

Общество, 17:23 07 ноября 2023

из Telegram-канала главы Тобольска | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска

31 пятиклассник школы № 5 вступил в братство спасателей в Тобольске. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Максим Афанасьев.

"Я поздравляю ребят с принятием присяги пожарного. Я уверен, что проникнувшись уже в столь молодом возрасте такими понятиями, как ответственность и смелость, ребята вырастут не просто профессионалами, а настоящими героями", - сказал глава города.

В торжественной обстановке начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатурян также отметил юных спасателей, которые недавно пришли на помощь тонущему мужчине.

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# Тобольск , юные спасатели

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