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На заводе "ЗапСибНефтехим" реконструируют комплекс очистных сооружений

Экономика, 17:34 07 ноября 2023

СИБУР-ЗапСибнефтехим

На заводе "ЗапСибНефтехим" реконструируют комплекс сооружений для очистки солесодержащих стоков по технологии возвратного водоснабжения. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по итогам оценки изменений проектной документации.

Повторная экспертиза прошла в форме экспертного сопровождения, отмечено в сообщении.

На предприятии, по словам главного эксперта проекта Натальи Сосниной, проводится техническое перевооружение канализационной насосной станции солесодержащих стоков, узла обработки промывных вод в здании очистки солесодержащих стоков.

"Проект также включает строительство резервуара исходной воды, резервуаров-накопителей ультрафильтрата; реконструкцию узла предварительной очистки солесодержащих сточных вод, внутрицеховой эстакады технологических трубопроводов парка гексена-1", – рассказала она.

Модернизация производственных мощностей на нефтехимических предприятиях холдинга СИБУР проводится в рамках соглашения с министерством энергетики Российской Федерации. Она направлена на увеличение производительности очистных установок и повышение качества очищенной воды, которая используется для снабжения установки деминерализации воды на производстве пиролиза "ЗапСибНефтехим".

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# Главгосэкспертиза , ЗапСибНефтехим

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