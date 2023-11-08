На заводе "ЗапСибНефтехим" реконструируют комплекс очистных сооружений
На заводе "ЗапСибНефтехим" реконструируют комплекс сооружений для очистки солесодержащих стоков по технологии возвратного водоснабжения. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по итогам оценки изменений проектной документации.
Повторная экспертиза прошла в форме экспертного сопровождения, отмечено в сообщении.
На предприятии, по словам главного эксперта проекта Натальи Сосниной, проводится техническое перевооружение канализационной насосной станции солесодержащих стоков, узла обработки промывных вод в здании очистки солесодержащих стоков.
"Проект также включает строительство резервуара исходной воды, резервуаров-накопителей ультрафильтрата; реконструкцию узла предварительной очистки солесодержащих сточных вод, внутрицеховой эстакады технологических трубопроводов парка гексена-1", – рассказала она.
Модернизация производственных мощностей на нефтехимических предприятиях холдинга СИБУР проводится в рамках соглашения с министерством энергетики Российской Федерации. Она направлена на увеличение производительности очистных установок и повышение качества очищенной воды, которая используется для снабжения установки деминерализации воды на производстве пиролиза "ЗапСибНефтехим".