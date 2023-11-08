Актриса Ирина Горбачева приедет в Тюмень на премьеру фильма "Папаша в бегах"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Актриса Ирина Горбачева приедет в Тюмень на премьерный показ фильма "Папаша в бегах " в ДК "Нефтяник" 11 ноября. В прокат кино выйдет 16 ноября.

Лента снята преимущественно в Тюменской области, команда проекта на 72 % состоит из тюменцев. Главные роли в картине режиссера из Тюмени Алексея Южакова исполнили Михаил Тройник, Ярослав Могильников, Ирина Горбачева.

Алексей Нужный выступил в качестве художественного руководителя проекта, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.