Актриса Ирина Горбачева приедет в Тюмень на премьеру фильма "Папаша в бегах"
Общество, 18:07 07 ноября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Актриса Ирина Горбачева приедет в Тюмень на премьерный показ фильма "Папаша в бегах " в ДК "Нефтяник" 11 ноября. В прокат кино выйдет 16 ноября.
Лента снята преимущественно в Тюменской области, команда проекта на 72 % состоит из тюменцев. Главные роли в картине режиссера из Тюмени Алексея Южакова исполнили Михаил Тройник, Ярослав Могильников, Ирина Горбачева.
Алексей Нужный выступил в качестве художественного руководителя проекта, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.