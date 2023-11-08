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Актриса Ирина Горбачева приедет в Тюмень на премьеру фильма "Папаша в бегах"

Общество, 18:07 07 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Актриса Ирина Горбачева приедет в Тюмень на премьерный показ фильма "Папаша в бегах " в ДК "Нефтяник" 11 ноября. В прокат кино выйдет 16 ноября.

Лента снята преимущественно в Тюменской области, команда проекта на 72 % состоит из тюменцев. Главные роли в картине режиссера из Тюмени Алексея Южакова исполнили Михаил Тройник, Ярослав Могильников, Ирина Горбачева.

Алексей Нужный выступил в качестве художественного руководителя проекта, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

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# кино , премьера

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