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За долги по алиментам мать троих детей отправили на обязательные работы

Происшествия, 18:18 07 ноября 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

10 месяцев обязательных работ получила жительница Омутинского района, задолжавшая алименты своим детям 12, 15 м 17 лет, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Ранее женщина была привлечена к административной ответственности и получила наказание в виде обязательных работ на срок 30 часов.

В суде должница вину признала. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы ежемесячно в доход государства.

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# алименты , обязательные работы

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