За долги по алиментам мать троих детей отправили на обязательные работы
Происшествия, 18:18 07 ноября 2023
| Фото: media-pravo.info
10 месяцев обязательных работ получила жительница Омутинского района, задолжавшая алименты своим детям 12, 15 м 17 лет, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Ранее женщина была привлечена к административной ответственности и получила наказание в виде обязательных работ на срок 30 часов.
В суде должница вину признала. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы ежемесячно в доход государства.