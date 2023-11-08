За долги по алиментам мать троих детей отправили на обязательные работы

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

10 месяцев обязательных работ получила жительница Омутинского района, задолжавшая алименты своим детям 12, 15 м 17 лет, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Ранее женщина была привлечена к административной ответственности и получила наказание в виде обязательных работ на срок 30 часов.

В суде должница вину признала. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы ежемесячно в доход государства.