Сотрудничество Российской Федерации и Казахстана в области полезных ископаемых обсудил Владимир Якушев

| Фото: с сайта федерального агентства по недропользованию | Фото: с сайта федерального агентства по недропользованию

Перспективы развития сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан в области освоения полезных ископаемых на трансграничных территориях обсудили полномочный представитель президента Владимир Якушев с руководителем Роснедр Евгением Петровым.

Рабочее совещание прошло в режиме видеосвязи. Руководитель Роснедр сообщил, что на границе Костанайской области Казахстана и Челябинской, Курганской и Оренбургской областей расположены значительные запасы полезных ископаемых. Их совместная разработка способна оказать положительный эффект на промышленное и социальное развитие приграничных территорий.

Владимир Якушев подчеркнул важность этой темы для регионов УФО и выразил готовность в содействии дальнейшему развитию проекта.

"Курганская и Челябинская области являются центрами компетенций по разработке и освоению месторождений полезных ископаемых, обладающими всеми необходимыми знаниями и ресурсами для успешной реализации такого рода проектов. Уверен, что создание совместного промышленно-сырьевого кластера благоприятно скажется на социально-экономическом развитии наших регионов", – отметил полпред.