Тюменских школьников приглашают на конференцию историко-краеведческих работ

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Очный этап областной конференции историко-краеведческих работ "Мы живем в Сибири" пройдет 24 ноября в Тюмени.

Принять участие в ней могут обучающиеся образовательных организаций, в том числе воспитанники учреждений дополнительного образования, детских и молодежных общественных объединений туристско-краеведческой направленности Тюменской области в возрасте 14-18 лет, ранее защитившие свои исследовательские работы на муниципальном уровне, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Защита проектов пройдет по следующим трекам: "Родословие"; "Земляки"; "Этнография. Народная культура"; "Военная история. Поиск"; "Летопись родного края".

Подать заявку можно до 10 ноября на электронную почту turism@pioner72.ru с пометкой "Конференция".