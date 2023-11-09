  • 9 ноября 20239.11.2023четверг
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменских школьников приглашают на конференцию историко-краеведческих работ

Общество, 14:58 09 ноября 2023

Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Очный этап областной конференции историко-краеведческих работ "Мы живем в Сибири" пройдет 24 ноября в Тюмени.

Принять участие в ней могут обучающиеся образовательных организаций, в том числе воспитанники учреждений дополнительного образования, детских и молодежных общественных объединений туристско-краеведческой направленности Тюменской области в возрасте 14-18 лет, ранее защитившие свои исследовательские работы на муниципальном уровне, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Защита проектов пройдет по следующим трекам: "Родословие"; "Земляки"; "Этнография. Народная культура"; "Военная история. Поиск"; "Летопись родного края".

Подать заявку можно до 10 ноября на электронную почту turism@pioner72.ru с пометкой "Конференция".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# конференция , краеведение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:42 09.11.2023Тюменские студенты успешно решили кейс от лесопромышленной компании Segezha Group
15:09 09.11.2023В Уватском районе в 130 хозяйствах содержится крупный рогатый скот
15:03 09.11.2023Самый выгодный день в году для миллионов клиентов Сбера стартовал 9 ноября
14:58 09.11.2023Тюменских школьников приглашают на конференцию историко-краеведческих работ