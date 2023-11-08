Аллеи воинской славы и славы русского оружия обновили в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

38 деревьев и 287 кустарников высажено в сквере Героев Отечества в Тюмени. Также завершилась реализация инициативного проекта озеленения и ландшафтного дизайна Аллеи воинской славы, сообщает городская администрация.

В рамках инициативных проектов в сквере Героев Отечества обустроен газон площадью 418 кв. м. Озеленение наряду с ландшафтным дизайном стало возможным благодаря механизму инициативного бюджетирования.

Новое озеленение этих уголков Тюмени во всей красе предстанет перед гуляющими в сквере Героев Отечества предстоящей весной.