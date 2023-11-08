Аллеи воинской славы и славы русского оружия обновили в Тюмени
Общество, 11:41 08 ноября 2023
| Фото: администрация Тюмени
38 деревьев и 287 кустарников высажено в сквере Героев Отечества в Тюмени. Также завершилась реализация инициативного проекта озеленения и ландшафтного дизайна Аллеи воинской славы, сообщает городская администрация.
В рамках инициативных проектов в сквере Героев Отечества обустроен газон площадью 418 кв. м. Озеленение наряду с ландшафтным дизайном стало возможным благодаря механизму инициативного бюджетирования.
Новое озеленение этих уголков Тюмени во всей красе предстанет перед гуляющими в сквере Героев Отечества предстоящей весной.
| Фото: администрация Тюмени