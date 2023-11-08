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Аллеи воинской славы и славы русского оружия обновили в Тюмени

Общество, 11:41 08 ноября 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

38 деревьев и 287 кустарников высажено в сквере Героев Отечества в Тюмени. Также завершилась реализация инициативного проекта озеленения и ландшафтного дизайна Аллеи воинской славы, сообщает городская администрация.

В рамках инициативных проектов в сквере Героев Отечества обустроен газон площадью 418 кв. м. Озеленение наряду с ландшафтным дизайном стало возможным благодаря механизму инициативного бюджетирования.

Новое озеленение этих уголков Тюмени во всей красе предстанет перед гуляющими в сквере Героев Отечества предстоящей весной.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

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