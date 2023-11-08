Тюменское студенческое отделение инженеров отмечено международной премией

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Студенческое отделение Международного общества инженеров нефтегазовой промышленности при Тюменском индустриальном университете получило престижную международную награду Presidential Award for Outstanding Student Chapter 2023. Об этом объявили на Ежегодной технической конференции и выставке SPE в Сан-Антонио, США, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

Письмо с поздравлением команде студентов ТИУ прислал президент SPE 2023 Медхат М. Камаль: "Это достижение было бы невозможно без самоотверженности сотрудников. Спасибо вам за то, что вы добровольно посвящаете свое время выполнению миссии SPE".

Президент TIU SPE Student Chapter Марат Сабитов рассказал, что студенты написали около 20 статей, индексируемых в базе РИНЦ, выиграли два гранта, есть победы в многочисленных конференциях, отраслевых кейс-чемпионатах.

"Мы участвуем в деловых играх индустриальных партнеров, слушаем онлайн-лекции на английском языке от международных экспертов. Кроме того, мы сами являемся организаторами целого ряда мероприятий: образовательного онлайн-курса по гидродинамическому моделированию, квизов для студентов, преподавателей и молодых специалистов, профориентационных встреч со школьниками", - говорит он.

Марат – студент четвертого курса направления "Нефтегазовое дело", год возглавляет TIU SPE Student Chapter и Студенческое научное общество ТИУ.

"Студенческое отделение SPE при ТИУ было создано 18 лет назад, на его счету много побед, но в последнее время деятельность немного затихла. Я пришел с четкой целью – восстановить хорошо забытое старое и привнести уникальное новое. Результат работы сразу дал знать о себе: в декабре 2022 года мы получили признательность за развитие секции SPE в России и Каспийском регионе, а в 2023 стали одним из лучших среди 436 студенческих объединений SPE, действующих на разных континентах", – отметил Марат Сабитов.

В TIU SPE Student Chapter 40 человек - студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры профильных направлений: "Нефтегазовое дело", "Химическая технология", "Нефтегазовая техника и технологии". Курирует деятельность отделения доцент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин, кандидат технических наук Дмитрий Леонтьев.

Присоединиться к команде можно, зарегистрировав свой аккаунт на официальном сайте SPE.