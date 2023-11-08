Более 1 млн 827 тыс. кв. м составил объем строительства в Тюменской области за 10 месяцев 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 млн 827 тыс. кв. м составил объем строительства в Тюменской области за 10 месяцев 2023 года. Темп на 5 % опережает прошлогодний. Об этом сообщила председатель комитета по экономической политике и природопользованию облдумы Инна Лосева на форуме "Недвижимость 2023" в Тюмени 8 ноября.

"Обеспечение населения доступным и комфортным жильем невозможно без цивилизованного рынка недвижимости. Обсуждение тенденций его развития и обмен опытом происходят на ежегодном форуме. Наш регион - один из лидеров по строительству жилья в Уральском федеральном округе, а также в России. Указ президента о национальных целях развития страны до 2030 года предусматривает увеличение жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров ежегодно. В этой стратегии важную роль играет Тюменская область", - подчеркнула депутат.

Председатель комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской облдумы Инна Лосева | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Председатель комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской облдумы Инна Лосева | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Она отметила, что 9 ноября на заседании комитета по экономической политике и природопользованию депутаты рассмотрят вопрос о прогнозе социально-экономического развития региона на ближайшие три года. Темпы жилищного строительства по нему сохранятся высокими. Общая площадь планируется на уровне около 5 млн кв. м.

"Тюменская область по итогам прошлого года заняла третье место в рейтинге АСИ по качеству жизни. В октябре регион вошёл в перечень пилотных субъектов для разработки программ научно- технического развития. Губернатор Александр Моор говорит о том, что наша область - это регион будущего. Строительство межвузовского кампуса привлечет современную молодежь. Образ территории развития и динамичной экономики, комфортной среды побуждают выбирать ее для жизни. Общий имидж, который мы совместно с вами формируем своими делами, трудом, позволяет строить и вводить новое жилье привлекать сюда людей со всей страны", - сказала Инна Лосева.

Она вручила представителям областного рынка недвижимости награды от регионального заксобрания.

По словам зампредседателя комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской облдумы Виктора Рейна, форум проходит своевременно. Рост стоимости стройматериалов, повышение ключевой ставки и другие факторы влияют на рынок. И главная задача отрасли и властей выработать меры, которые поспособствуют стабилизации.

Зампредседателя комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской облдумы Виктор Рейн | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Зампредседателя комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской облдумы Виктор Рейн | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мы понимаем, что изменение ставки Центробанка повлияло на привлекательность и доступность кредитов. В этих условиях разница между ставками рыночными и госпрограмм становится колоссальной. Когда мы рассчитываем цену рыночную за квадратный метр, а это основа для того, чтобы через бюджеты субъектов поддерживать строительную отрасль, ряд категорий населения, мы стали проговаривать: а как нам, если сохранится ипотека, зайти в вопросы субсидирования ставки", - пояснил Рейн.

65 компаний входят в ассоциацию "Объединение риелторов Тюмени", уточнила ее президент Светлана Бабушкина.

Президент "Объединения риэлторов Тюмени" Светлана Бабушкина | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Президент "Объединения риэлторов Тюмени" Светлана Бабушкина | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форум проводится профессиональным сообществом не первый год. И со временем стал экспертной площадкой для регионального рынка недвижимости. В этом году в событии участвуют 500 экспертов.

Оксана Корнеенкова