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В Тюменской области 419 квартир получат сироты в 2023 году

Экономика, 18:05 09 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

419 квартир получат сироты Тюменской области в 2023 году. В 2022 году данной категории граждан выделено 500 квартир. Они закуплено в специализированный жилищный фонд Тюменской области, сообщает Главное управление строительства региона.

Средства выделяются из бюджета региона. ГУС закупает квартиры, ведением очереди и предоставлением жилья занимается департамент соцразвития совместно с муниципалитетами. Часть жилья приобретается по договорам долевого участия.

"Это позволяет закупать больше квартир. Жильё предоставляется полностью благоустроенным — с ремонтом, необходимой сантехникой и мебелью. Квартиры передаются муниципалитетам, которые заключают с сиротами договоры социального найма. Они помогают новосёлам выстраивать отношения с управляющими компаниями, решать гарантийные вопросы", - рассказали в ведомстве.

У сирот есть право пользоваться жилой площадью, выполнять косметический ремонт по своему вкусу. Вместе с правами появляются и обязанности по оплате коммунальных услуг.

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# ГУС Тюменской области , жилье , жилье для детей-сирот

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