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75 преступлений раскрыли в Тюмени с помощью камер видеонаблюдения

Общество, 18:38 09 ноября 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

75 преступлений раскрыли с помощью камер видеонаблюдений в Тюмени за девять месяцев 2023 года. Также было выявлено 265 административных правонарушений, задержано 49 находящихся в розыске лиц (в том числе 25 из них – в федеральном) и 38 транспортных средств, сообщает пресс-служба администрации города.

При создании новых и реконструкции прежних тюменских территорий строители решают задачи не только в сфере комфорта, но и безопасности использования элементов благоустройства. Для этого устанавливают камеры видеонаблюдения, подключенные к аппаратно-программному комплексу "Безопасный город".

Такие камеры работают и в недавно благоустроенных городских пространствах: на Сказочном бульваре, в скверах Николая Машарова, Юристов, Владислава Крапивина, в парке Пограничников, на общественных территориях по ул. 70 лет Октября, 12 – 18, и ул. Линейной, 15, 17. Об их установке просили жители этих районов.

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# безопасность , камеры видеонаблюдения

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