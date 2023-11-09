75 преступлений раскрыли в Тюмени с помощью камер видеонаблюдения

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

75 преступлений раскрыли с помощью камер видеонаблюдений в Тюмени за девять месяцев 2023 года. Также было выявлено 265 административных правонарушений, задержано 49 находящихся в розыске лиц (в том числе 25 из них – в федеральном) и 38 транспортных средств, сообщает пресс-служба администрации города.

При создании новых и реконструкции прежних тюменских территорий строители решают задачи не только в сфере комфорта, но и безопасности использования элементов благоустройства. Для этого устанавливают камеры видеонаблюдения, подключенные к аппаратно-программному комплексу "Безопасный город".

Такие камеры работают и в недавно благоустроенных городских пространствах: на Сказочном бульваре, в скверах Николая Машарова, Юристов, Владислава Крапивина, в парке Пограничников, на общественных территориях по ул. 70 лет Октября, 12 – 18, и ул. Линейной, 15, 17. Об их установке просили жители этих районов.