Тюменская студентка победила во Всероссийском конкурсе молодых управленцев

| Фото: ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

Студентка четвертого курса ГАУ Северного Зауралья Елизавета Шевченко вошлав число 50 победителей Всероссийского конкурса молодых управленцев "Лидеры села". Всего на конкурс было подано более 14 тыс. заявок, сообщает пресс-служба вуза.

"Я горжусь тем, что у меня получилось представить регион на таком высоком уровне. Хочется сказать огромное спасибо ГАУ Северного Зауралья за оказанную поддержку, а также руководителю Центра креативных проектов сельских территорий Федору Маслову за те знания и навыки, которые я приобрела, работая в этой команде", - сказала Елизавета.

В течение трех дней, с 5 по 7 ноября, в Мастерской управления "Сенеж" конкурсанты, объединившись в группы, работали над решениями кейсов, которые касались реальных проблем на селе. По итогам испытаний было определено 50 победителей. Их наградили на международной выставке-форуме "Россия".

Победители получат возможность карьерного сопровождения и консультирования с закреплением наставников; смогут принять участие в образовательных программах и мероприятиях; попасть в кадровый резерв органов местного самоуправления.