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Тюменцы сыграют с футболистами из "Кубани"

Спорт, 19:19 10 ноября 2023

ФК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: ФК "Тюмень" во ВКонтакте

Футболисты "Тюмени" сыграют с командой "Кубань" из Краснодара в первой лиге по футболу 12 ноября. В выездном матче первого круга тюменцы сыграли с соперниками со счетом 1:1, сообщает пресс-служба клуба.

"В прошлый раз нам немножко не хватило для победы над "Кубанью", в предстоящее воскресенье постараемся всё исправить", — сказал центральный полузащитник "Тюмени" Игорь Дружинин.

Добавим, 18 ноября тюменцы на выезде сыграют против ФК "Динамо-Махачкала".

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