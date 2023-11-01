Спортивный праздник ждет тюменцев в день рождения Деда Мороза
Общество, 09:07 14 ноября 2023
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Тюменцев приглашают принять участие в забеге Дедов Морозов, который пройдет в Тюмени на Цветном бульваре возле цирка 18 ноября. Спортивный праздник приурочен к празднованию дня рождения Деда Мороза, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.
Гостей мероприятия ждут детский забег на 600 метров и взрослый на 3 км. Также пройдут интерактивные игры и конкурсы.
Принять участие в мероприятии может любой желающий, который придет в костюме Деда Мороза или Снегурочки. Колпака или бороды будет достаточно, отмечают организаторы.
Начало забега в 12 часов. Возрастное ограничение 6+