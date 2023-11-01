  • 14 ноября 202314.11.2023вторник
  • USD92,1185
    EUR98,5314
  • В Тюмени 3..5 С 6 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Спортивный праздник ждет тюменцев в день рождения Деда Мороза

Общество, 09:07 14 ноября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают принять участие в забеге Дедов Морозов, который пройдет в Тюмени на Цветном бульваре возле цирка 18 ноября. Спортивный праздник приурочен к празднованию дня рождения Деда Мороза, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Гостей мероприятия ждут детский забег на 600 метров и взрослый на 3 км. Также пройдут интерактивные игры и конкурсы.

Принять участие в мероприятии может любой желающий, который придет в костюме Деда Мороза или Снегурочки. Колпака или бороды будет достаточно, отмечают организаторы.

Начало забега в 12 часов. Возрастное ограничение 6+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Дед Мороз , Новый год

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:08 14.11.2023Заводоуковский округ стал призером Всероссийского конкурса "Лучшая муницпальная практика"
10:57 14.11.2023Писатели Тюменской области встретятся со школьниками и студентами
10:46 14.11.2023Тюменцам предлагают ответить на 10 вопросов олимпиады по государственному языку
10:35 14.11.2023О профессии преподавателя вуза расскажут тюменским школьникам