Спортивный праздник ждет тюменцев в день рождения Деда Мороза

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают принять участие в забеге Дедов Морозов, который пройдет в Тюмени на Цветном бульваре возле цирка 18 ноября. Спортивный праздник приурочен к празднованию дня рождения Деда Мороза, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Гостей мероприятия ждут детский забег на 600 метров и взрослый на 3 км. Также пройдут интерактивные игры и конкурсы.

Принять участие в мероприятии может любой желающий, который придет в костюме Деда Мороза или Снегурочки. Колпака или бороды будет достаточно, отмечают организаторы.

Начало забега в 12 часов. Возрастное ограничение 6+