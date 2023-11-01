В Югре руководителя подразделения МВД подозревают в получении взятки

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководителя подразделения по вопросам миграции УМВД России по ХМАО-Югре подозревают в получении взятки, возбуждены три уголовных дела, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность одного из руководителей подразделения

по вопросам миграции, причастной к получению взятки в крупном размере.

"По версии следствия, подозреваемая, действуя из корыстной заинтересованности, требовала перечислять ей на карту часть выплаченных премий от подчиненного сотрудника взамен на общее покровительство. При невыполнении этих требований обещала создать неблагоприятные условия для службы. Кроме того, по заранее достигнутой договоренности, направленной на получение взятки, оказала содействие при постановке на учет иностранных работников, а также при оформлении и выдаче патента одной из коммерческих организаций региона", - сообщает ведомство.

По данному факту следственное управление CK России по ХМАО-Югре

возбудило и расследует три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток в значительном и крупном размере). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Видео РУФСБ России по Тюменской области

В настоящее время РУФСБ проводятся мероприятия, направленные на установление иных эпизодов ее противоправной деятельности.

"Сотрудники ФСБ в Тюменской области оперативно пресекают сложные коррупционные преступления. Вспоминается цитата Аристотеля: "Самое главное при всяком государственном устройстве – поставить дело так, чтобы должностным лицам невозможно было наживаться". Я когда узнаю про очередное задержание взяткополучателя, вспоминаю эту цитату и уверен, что таким не дадут наживаться ни на гражданах, ни на государстве", - отметил эксперт, юрист Асоциации юристов Тюменской области.