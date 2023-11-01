В гостинице Краснодона, отремонтированной тюменскими строителями, принимают гостей

| Фото: администрация города Краснодона и Краснодонского района | Фото: администрация города Краснодона и Краснодонского района

Первых гостей принимают в гостинице Краснодона. Ее отремонтировали сотрудники компании "Стройдорремонт" из Тюменской области, об это сообщил глава города Сергей Козенко, побывав на объекте.

"В гостинице "Сибирь" чисто, тепло, уютно и практически все номера заселены. Краснодонщина всегда рада гостям, мы встречаем делегации коллег из разных субъектов, а также туристов, спортсменов, строителей. Приятно осознавать, что благодаря шефу-региону - Тюменской области - гости города теперь имеют возможность проживать в комфортных условиях", - подчеркнул глава Краснодона.

В настоящее время в гостинице функционируют второй и третий этажи. В номерном фонде 28 комнат. Продолжается комплектование еще одного этажа.