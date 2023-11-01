Курьера мошенников отправили в колонию и обязали лечиться от наркозависимости

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Четыре с половиной года проведет в колонии тюменец за обман пожилых людей и хранение наркотиков. Как сообщает объединенная пресс-служба Тюменской области, 22-летний подсудимый обязан возместить пятерым обманутым пенсионерам ущерб на общую сумму в 1 млн 360 тыс. рублей, а также пройти лечение от наркозависимости.

Как известно из приговора, в 2022 году тюменец решил заработать и связался с интернет-мошенниками, согласившись выполнять обязанности курьера по сбору средств с обманутых людей.

Мошенники обзванивали пожилых тюменцев от имени их родственников, якобы спровоцировавших ДТП с пострадавшими и просили откупиться от уголовного преследования.

Поверившие обманщиками пенсионеры отдавали деньги курьеру. Один из пострадавших передал пособнику злоумышленников 400 тыс. рублей. Курьер через банкомат отправлял средства своим кураторам, оставляя процент.

Во время обыска на съемной квартире курьера в цветочных горшках правоохранители обнаружили наркосодержащее растение и почти 90 гр подсушенной конопли.