  • 15 ноября 202315.11.2023среда
  • USD91,2570
    EUR97,7781
  • В Тюмени 2..4 С 6 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Курьера мошенников отправили в колонию и обязали лечиться от наркозависимости

Происшествия, 16:27 15 ноября 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Четыре с половиной года проведет в колонии тюменец за обман пожилых людей и хранение наркотиков. Как сообщает объединенная пресс-служба Тюменской области, 22-летний подсудимый обязан возместить пятерым обманутым пенсионерам ущерб на общую сумму в 1 млн 360 тыс. рублей, а также пройти лечение от наркозависимости.

Как известно из приговора, в 2022 году тюменец решил заработать и связался с интернет-мошенниками, согласившись выполнять обязанности курьера по сбору средств с обманутых людей.

Мошенники обзванивали пожилых тюменцев от имени их родственников, якобы спровоцировавших ДТП с пострадавшими и просили откупиться от уголовного преследования.

Поверившие обманщиками пенсионеры отдавали деньги курьеру. Один из пострадавших передал пособнику злоумышленников 400 тыс. рублей. Курьер через банкомат отправлял средства своим кураторам, оставляя процент.

Во время обыска на съемной квартире курьера в цветочных горшках правоохранители обнаружили наркосодержащее растение и почти 90 гр подсушенной конопли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# мошенники , суд , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 15.11.2023Тюменец украл в парфюмерном магазине туалетную воду на 10 тысяч рублей
16:27 15.11.2023Курьера мошенников отправили в колонию и обязали лечиться от наркозависимости
15:32 15.11.202318 лет колонии назначил тюменский суд мужчине за интимную переписку с детьми
14:59 15.11.2023Шестерым организаторам подпольного игрового клуба в Тюмени предъявили обвинения