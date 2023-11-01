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Тюменец украл в парфюмерном магазине туалетную воду на 10 тысяч рублей

Происшествия, 17:10 15 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже четырех флаконов туалетной воды задержал участковый уполномоченный в Тюмени. Похищенное 37-летний ранее судимый тюменец продавал на улице случайным прохожим. Сумма причиненного магазину ущерба составила более 10 тыс. рублей, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Задержанный признался, что целенаправленно пришел для кражи парфюма. Убедившись в отсутствии продавцов, злоумышленник взял со стеллажа флакон туалетной воды, вышел из торгового зала и продал его на улице. Затем он вернулся в магазин и взял еще три флакона и также продал их на улице. Вырученные деньги тюменец потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Кража". Максимальная санкция - лишение свободы на срок до двух лет.

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# кража , уголовное дело

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