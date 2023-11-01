Тюменский студенческий "Интерклуб" участвует во всероссийском конкурсе

vk.com/interclub_iut vk.com/interclub_iut

Интерклуб из студентов ТИУ – уроженцев 32 стран мира – участвует во Всероссийском конкурсе межнациональных клубов в номинации "Лучшая практика в сфере укрепления межнациональной дружбы и единства в студенческой среде". Объединение творческих студентов представляет фестиваль "Поколение без границ".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник отдела рекрутинга и сопровождения иностранных обучающихся Тюменского индустриального университета Оксана Платонова.

"Фестиваль проходит ежегодно в конце мая на площадке Тюменского индустриального университета, на спортивно-оздоровительной базе университета "Олимпия". Его участники - иностранные студенты вузов. Конкурсные испытания и программа фестиваля нацелены на знакомство студенческой молодежи с культурой и традициями разных народов и стран, воспитание толерантности, солидарности и уважения друг другу среди молодежи разных национальностей", - уточнила она.

Студенты проходят испытания на командообразование, традиционным является конкурс национальных подворий, где они готовят традиционные блюда и презентуют их, раскрывают культурные особенности своих стран.

Проект "Поколение без границ" вуз впервые представил на всероссийский конкурс межнациональных клубов. Во время отбора тюменские студенты уже прошли первый тур. Сейчас, чтобы попасть во второй, их нужно поддержать лайками во ВКонтакте по ссылке.

Оксана Платонова отметила, что межнациональный культурный фестиваль ТИУ имеет ряд наград. Одна из последних - победа в премии "Интернационализация высшего образования" в номинации "Кампус моей мечты".

Анжела Лебедева