I Всероссийский форум "Крепкие семейные традиции многонациональной России" проходит в Тюмени
Всероссийский форум "Крепкие семейные традиции многонациональной России" впервые проходит в Тюмени 17 ноября. Более 300 человек стали его участниками. Представители 12 регионов очно встретились в музее им. Словцова, остальные регионы подключились онлайн.
Основной вопрос, который обсудят общественники, действующие мамы-предприниматели, представители власти и бизнеса - семейное предпринимательство как способ решения вопроса с трудоустройством многодетных родителей.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам материнства, отцовства, детства и федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" Татьяна Буцкая отметила, что это важный вектор развития благополучия семей страны.
"Нам бы хотелось здесь сделать вектор на благополучные многодетные семьи. И форум – это не только информация о мерах поддержки, важна информация о достойной зарплате, о самореализации, о том, а с кем будет ребенок, пока мама и папа работают. Также вопросы – может ли мама совмещать декрет и работу. Когда мы говорим о том, что семья благополучная, это значит, она максимально реализованная", - считает Буцкая.
Тюменская область выбрана для проведения тематического форума неслучайно. За последние пять лет количество многодетных семей в регионе увеличилось на треть и составляет около 40 тысяч. 43 % индивидуальных предпринимателей и самозанятых региона, 40 % руководителей, топ-менеджеров – женщины. В социальном предпринимательстве две трети – это тоже женщины и зачастую с тремя и более детьми, заметил заместитель губернатора Тюменской области, многодетный отец Андрей Пантелеев.
"Многодетная мать – высокий уровень ответственности и самоотдачи. Сегодня в регионе есть меры поддержки, направленные на развитие женского предпринимательства, есть отдельный проект – "Мама-предприниматель". Он реализуется с 2018 года. В этом году в каждом муниципальном образовании прошло обучение для многодетных мам. Всего 114 заявок поступило на этот проект, 30 – отобрано. Инфраструктура поддержки направлена на развитие предпринимательства среди многодетных мам", - подчеркнул Андрей Пантелеев.
В течение дня участники мероприятия обсудят механизмы, способы стимулирования развития семейного предпринимательства, рассмотрят лучшие практики и льготы для данной категории граждан.
Спикеры из Высшей школы экономики расскажут о профессиональной самореализации женщин, экономическом состоянии многодетных семей.
Главным врачам тюменских роддомов от комитета Госдумы вручили детские автомобильные кресла. Их можно будет взять на прокат. Это проект "Декрет о безопасной перевозке детей".
В завершении форума участники примут резолюцию, направленную на воплощение в жизнь идей привлечения многодетных семей в организацию, открытие собственного дела.
Анжела Лебедева