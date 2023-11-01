I Всероссийский форум "Крепкие семейные традиции многонациональной России" проходит в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский форум "Крепкие семейные традиции многонациональной России" впервые проходит в Тюмени 17 ноября. Более 300 человек стали его участниками. Представители 12 регионов очно встретились в музее им. Словцова, остальные регионы подключились онлайн.

Основной вопрос, который обсудят общественники, действующие мамы-предприниматели, представители власти и бизнеса - семейное предпринимательство как способ решения вопроса с трудоустройством многодетных родителей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам материнства, отцовства, детства и федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" Татьяна Буцкая отметила, что это важный вектор развития благополучия семей страны.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Нам бы хотелось здесь сделать вектор на благополучные многодетные семьи. И форум – это не только информация о мерах поддержки, важна информация о достойной зарплате, о самореализации, о том, а с кем будет ребенок, пока мама и папа работают. Также вопросы – может ли мама совмещать декрет и работу. Когда мы говорим о том, что семья благополучная, это значит, она максимально реализованная", - считает Буцкая.

Тюменская область выбрана для проведения тематического форума неслучайно. За последние пять лет количество многодетных семей в регионе увеличилось на треть и составляет около 40 тысяч. 43 % индивидуальных предпринимателей и самозанятых региона, 40 % руководителей, топ-менеджеров – женщины. В социальном предпринимательстве две трети – это тоже женщины и зачастую с тремя и более детьми, заметил заместитель губернатора Тюменской области, многодетный отец Андрей Пантелеев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Многодетная мать – высокий уровень ответственности и самоотдачи. Сегодня в регионе есть меры поддержки, направленные на развитие женского предпринимательства, есть отдельный проект – "Мама-предприниматель". Он реализуется с 2018 года. В этом году в каждом муниципальном образовании прошло обучение для многодетных мам. Всего 114 заявок поступило на этот проект, 30 – отобрано. Инфраструктура поддержки направлена на развитие предпринимательства среди многодетных мам", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

В течение дня участники мероприятия обсудят механизмы, способы стимулирования развития семейного предпринимательства, рассмотрят лучшие практики и льготы для данной категории граждан.

Спикеры из Высшей школы экономики расскажут о профессиональной самореализации женщин, экономическом состоянии многодетных семей.

Главным врачам тюменских роддомов от комитета Госдумы вручили детские автомобильные кресла. Их можно будет взять на прокат. Это проект "Декрет о безопасной перевозке детей".

В завершении форума участники примут резолюцию, направленную на воплощение в жизнь идей привлечения многодетных семей в организацию, открытие собственного дела.

Анжела Лебедева