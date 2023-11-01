  • 17 ноября 202317.11.2023пятница
  • USD88,9466
    EUR96,5921
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

I Всероссийский форум "Крепкие семейные традиции многонациональной России" проходит в Тюмени

Общество, 13:27 17 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский форум "Крепкие семейные традиции многонациональной России" впервые проходит в Тюмени 17 ноября. Более 300 человек стали его участниками. Представители 12 регионов очно встретились в музее им. Словцова, остальные регионы подключились онлайн.

Основной вопрос, который обсудят общественники, действующие мамы-предприниматели, представители власти и бизнеса - семейное предпринимательство как способ решения вопроса с трудоустройством многодетных родителей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам материнства, отцовства, детства и федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" Татьяна Буцкая отметила, что это важный вектор развития благополучия семей страны.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Нам бы хотелось здесь сделать вектор на благополучные многодетные семьи. И форум – это не только информация о мерах поддержки, важна информация о достойной зарплате, о самореализации, о том, а с кем будет ребенок, пока мама и папа работают. Также вопросы – может ли мама совмещать декрет и работу. Когда мы говорим о том, что семья благополучная, это значит, она максимально реализованная", - считает Буцкая.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Тюменская область выбрана для проведения тематического форума неслучайно. За последние пять лет количество многодетных семей в регионе увеличилось на треть и составляет около 40 тысяч. 43 % индивидуальных предпринимателей и самозанятых региона, 40 % руководителей, топ-менеджеров – женщины. В социальном предпринимательстве две трети – это тоже женщины и зачастую с тремя и более детьми, заметил заместитель губернатора Тюменской области, многодетный отец Андрей Пантелеев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Многодетная мать – высокий уровень ответственности и самоотдачи. Сегодня в регионе есть меры поддержки, направленные на развитие женского предпринимательства, есть отдельный проект – "Мама-предприниматель". Он реализуется с 2018 года. В этом году в каждом муниципальном образовании прошло обучение для многодетных мам. Всего 114 заявок поступило на этот проект, 30 – отобрано. Инфраструктура поддержки направлена на развитие предпринимательства среди многодетных мам", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В течение дня участники мероприятия обсудят механизмы, способы стимулирования развития семейного предпринимательства, рассмотрят лучшие практики и льготы для данной категории граждан.

Спикеры из Высшей школы экономики расскажут о профессиональной самореализации женщин, экономическом состоянии многодетных семей.

Главным врачам тюменских роддомов от комитета Госдумы вручили детские автомобильные кресла. Их можно будет взять на прокат. Это проект "Декрет о безопасной перевозке детей".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В завершении форума участники примут резолюцию, направленную на воплощение в жизнь идей привлечения многодетных семей в организацию, открытие собственного дела.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Андрей Пантелеев , Госдума РФ , многодетные семьи , партия Единая Россия , предпринимательство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:34 17.11.2023В Тюмени наградили победителей конкурса "Юрист-профессионал"
14:23 17.11.2023В Тюмени почтили память жертв ДТП
14:12 17.11.2023Фотогалерея: Тюмень приняла участников всероссийского форума многодетных семей
13:59 17.11.2023Жителей Тюменской области предупредили о мокром снеге и сильном ветре 18 ноября