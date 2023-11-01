  • 17 ноября 202317.11.2023пятница
  • USD88,9466
    EUR96,5921
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменские студенты-медики познакомились с работой офтальмологов

Общество, 18:14 17 ноября 2023

ТГМУ | Фото: ТГМУ

Областной офтальмологический диспансер посетили студенты Тюменского медицинского университета. Они познакомились со структурными подразделениями учреждения, оснащением кабинетов и организацией маршрутизации, сообщает пресс-служба ТГМУ.

Будущие врачи отметили комфортные условия и современный ремонт, ориентированность на пациентов. Главный врач диспансера, главный внештатный специалист департамнта здравоохранения региона Леонид Протопопов и его коллеги рассказали студентам о своем профессиональном пути, о привлекательности специальности и возможностях развития карьеры молодых специалистов.

Участники встречи решили сотрудничать в части подбора кандидатов для последующего обучения в ординатуре, а также приобщения студентов к проведению профилактических мероприятий для детей по сохранению зрения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# офтальмологи , ТГМУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:09 17.11.2023Владимир Якушев: Фонды защитников Отечества в регионах УФО должны решать вопросы в формате: здесь и сейчас
18:47 17.11.2023Пешеходный светофор в районе ул. Трактовой д. Патрушева демонтируют 18 ноября
18:36 17.11.2023В Тюменском районе выявили безучетное потребление электроэнергии
18:14 17.11.2023Тюменские студенты-медики познакомились с работой офтальмологов