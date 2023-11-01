Тюменские студенты-медики познакомились с работой офтальмологов

| Фото: ТГМУ | Фото: ТГМУ

Областной офтальмологический диспансер посетили студенты Тюменского медицинского университета. Они познакомились со структурными подразделениями учреждения, оснащением кабинетов и организацией маршрутизации, сообщает пресс-служба ТГМУ.

Будущие врачи отметили комфортные условия и современный ремонт, ориентированность на пациентов. Главный врач диспансера, главный внештатный специалист департамнта здравоохранения региона Леонид Протопопов и его коллеги рассказали студентам о своем профессиональном пути, о привлекательности специальности и возможностях развития карьеры молодых специалистов.

Участники встречи решили сотрудничать в части подбора кандидатов для последующего обучения в ординатуре, а также приобщения студентов к проведению профилактических мероприятий для детей по сохранению зрения.