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В Тюмени почтили память жертв ДТП

Общество, 14:23 17 ноября 2023

Традиционная акция "Стояние со свечами" проходит в Тюмени в День памяти жертв ДТП, 17 ноября.

Студенты городских вузов и колледжей собрались на площади у Тюменского театра кукол, чтобы почтить память погибших в дорожных авариях. В акции участвуют и представители общественных организаций.

В память о детях и подростках, погибших на дорогах Тюменской области в 2023 году, зажгли 12 свечей. В небо выпустили белые шары с именами детей, погибших в дорожных авариях в регионе за последние пять лет.

Как отметил руководитель региональной Госавтоинспекции Алексей Миллер, статистика говорит о том, что по причине детской смертности в ДТП за последние пять лет за парты в школах не сели два полных класса.

"Акция ко Дню памяти жертв ДТП призвана напомнить всем участникам дорожного движения о мерах безопасности", - подчеркнул он.

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# День памяти жертв ДТП

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