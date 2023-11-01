96% налогоплательщиков оплатили имущественные налоги

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

96% налогоплательщиков оплатили имущественные налоги до 1 декабря 2022 года. Общая начисленная сумма имущественных налогов за 2022 год составила 3,3 млрд рублей. 54% собственников выполнили свои обязательства. Всего сформировано более 773 тыс. налоговых уведомлений.

Проверить, оплачен ли налог, можно в "Личном кабинете налогоплательщика; на официальном сайте УФНС, зайти можно по учётной записи госуслуг. Кроме того, информация о платежах доступна на госуслугах. Также можно позвонить в единый контакт-центр: 8-800-222-22-22.

Как сообщает "Вслух.ру", после 1 декабря начнут начислять пени. За каждый календарный день просрочки начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ, которые предстоит оплатить кроме суммы налога.