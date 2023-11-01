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Владимир Якушев: артиллеристы и ракетчики УФО с честью выполняют воинский долг на СВО

Общество, 09:42 19 ноября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Артиллеристы и ракетчики УФО с честью выполняют воинский долг на специальной военной операции. В этом им помогают современные комплексы и системы, которые разработаны и произведены на предприятиях оборонного комплекса уральских регионов. Об этом сказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в День ракетных войск и артиллерии 19 ноября.

"Урал неразрывно связан с отечественной артиллерией. Именно ей обязана своим рождением промышленность нашего края. Прошли века, а уральская сталь, научные разработки, храбрость наших бойцов по-прежнему вносят весомый вклад в укрепление безопасности страны", - подчеркнул полпред.

Он выразил признательность бойцам – уральцам за самоотверженность, верность присяге, воинскому долгу и высокое военное искусство на полях сражений. А также пожелал крепкого здоровья, благополучия им и их семьям, успехов в службе на благо Отчества.

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# бойцы , Владимир Якушев

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