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Состояние пострадавших при пожаре в Ялуторовске врачи оценивают, как средней степени тяжести

Происшествия, 09:29 20 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Состояние женщины 1988 г. р. и ее детей 2019 и 2015 г. р., пострадавших при пожаре в Ялуторовске в ночь с 19 на 20 ноября, врачи оценивают, как средней степени тяжести.

Вызов скорой помощи поступил в 22 часа 14 минут, бригада прибыла в 22 часа 20 минут. Троих пострадавших госпитализировали в Областную больницу № 23. Они получают всю необходимую медицинскую помощь в профильном отделении, передает инфомационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, трагедия унесла этой ночью жизни троих детей. Возбуждено уголовное дело.

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