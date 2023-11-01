На автодороге Курган - Тюмень ограничено движение из-за ДТП с погибшим

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Движение на 71-м километре федеральной автодороги Курган - Тюмень в Тюменском районе ограничено из-за ДТП 21 ноября.

Как сообщает ГИБДД Тюменской области, столкнулись Renault Sandero и грузовик Iveco. Предварительно, Renault выехал на встречную полосу. Водитель погиб. О других пострадавших не сообщалось.

Одна полоса на федеральной автодороге закрыта. Движение транспорта идет в реверсивном режиме по одной полосе в двух направлениях.