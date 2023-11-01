Библиотеку-клуб в деревне Ялуторовского района подключили к газу

| Фото: администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

К газовому отоплению подключили библиотеку-клуб в д. Яр Ялуторовского района. До этого в здании использовали электрический котел, сообщает администрация муниципального образования.

"Теперь у нас стало намного теплее и уютнее. Наша молодёжь, которая посещает клуб, заметила это сразу", - делится впечатлением библиотекарь Гульнара Фаххиева.

Заместитель главы района Андрей Андреев, директор Центра культуры и досуга Светлана Рахматулина убедились, что все работы выполнены качественно и в срок.