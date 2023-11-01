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Никакое вегетарианство детям не показано, считает тюменский эксперт

Общество, 10:13 22 ноября 2023

www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Никакое вегетарианство детям не показано. Большинство врачей понимают, что в период интенсивного роста остаться без белка и витамина Д - это катастрофа для ребенка.

Такое мнение выразила кандидат медицинских наук, доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского медицинского университета Мария Орлова, комментируя закон РФ о запрете вегетарианства и сыроедства среди детей.

"Считается, что с возрастом количество мяса должно быть сокращено в рационе, но здесь нужно говорить не о сокращении, а о замене. Именно мяса говядины, свинины, то, что достаточно грубое, на птицу, рыбу. И это очень хороший вариант", - считает Мария Орлова.

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# вегетарианцы , Тюменский медицинский университет

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