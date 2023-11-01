На первом семейном фестивале "Единство" в Тюмени проведут благотворительную ярмарку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Благотворительную ярмарку проведу на первом семейном фестивале "Единство" в Тюмени 25 ноября. Средства направят на поддержку семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Горожане смогут купить изделия местных производителей, а также попытать счастье в беспроигрышной лотерее, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Кроме того, организованы концерт, творческие мастер-классы, практикумы по здоровью и красоте, психологический лекторий, гвоздестояние. Дети смогут поиграть в игровой зоне. В это день можно сдать ненужный пластик, который скопился дома.

Площадкой фестиваля стал "ДомЭкспо" (ул. Народная, 68). Вход свободный.