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На первом семейном фестивале "Единство" в Тюмени проведут благотворительную ярмарку

Общество, 19:18 23 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Благотворительную ярмарку проведу на первом семейном фестивале "Единство" в Тюмени 25 ноября. Средства направят на поддержку семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Горожане смогут купить изделия местных производителей, а также попытать счастье в беспроигрышной лотерее, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Кроме того, организованы концерт, творческие мастер-классы, практикумы по здоровью и красоте, психологический лекторий, гвоздестояние. Дети смогут поиграть в игровой зоне. В это день можно сдать ненужный пластик, который скопился дома.

Площадкой фестиваля стал "ДомЭкспо" (ул. Народная, 68). Вход свободный.

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# семейный выходной

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