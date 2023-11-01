AI Journey 2023: Сбер объявил о создании самой сильной продакшен-модели для русского языка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новая LLM ляжет в основу следующей версии системы искусственного интеллекта GigaChat, сравняв её возможности с популярными зарубежными решениями

На международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey разработчики Сбера анонсировали новую версию сервиса GigaChat, в основе которого лежит одна из наиболее продвинутых моделей для русского языка с 29 миллиардами параметров. В числе первых доступ к API новинки вскоре получат бизнес-клиенты Сбера — для реализации собственных решений, а также участники академического сообщества — для проведения исследований.

Благодаря новой LLM, GigaChat лучше следует инструкциям и может выполнять более сложные задания: значительно улучшилось качество суммаризации, рерайтинга и редактирования текстов, ответов на различные вопросы. Команда сравнила ответы новой и предыдущей моделей и зафиксировала общее повышение качества на 23%. При этом с фактологией анонсированная модель справляется на 25% лучше предыдущей версии.

Для достижения таких результатов было проведено множество экспериментов по улучшению модели и повышению эффективности её обучения. В частности, использовался фреймворк для обучения больших языковых моделей с возможностью шардирования весов нейросети по видеокартам, что позволило сократить потребление памяти на них.

По результатам внутренней оценки в бенчмарке MMLU (Massive Multitask Language Understanding) модель новой версии GigaChat с 29 млрд параметров превосходит самый популярный открытый аналог LLaMA 2 34B.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, СТО, руководитель блока "Технологии" Сбербанка:

"Обучение моделей, лежащих в основе GigaChat, — это масштабный и сложный вычислительный проект, прежде мы не делали ничего подобного. Суммарное количество вычислительных операций почти в 6 раз превысило количество операций при обучении модели ruGPT-3 с 13 млрд параметров в 2021 году. Также специально для GigaChat мы собрали и развиваем уникальный датасет, над которым работают сотни сотрудников Сбера, помогая развивать и улучшать качество ответов в самых разных доменах. Благодаря этим усилиям пользователи с каждым новым релизом GigaChat получают максимум от сервиса для решения своих задач".

Узнать больше о возможностях GigaChat и посмотреть примеры удачных запросов можно в базе знаний о сервисе. В разработке GigaChat участвуют команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов, привлечённых для передачи GigaChat различных предметных знаний.

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