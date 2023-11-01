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С творчеством ишимских авторов познакомит проект "Поэтический салон"

Общество, 13:42 24 ноября 2023

пресс-служба мультицентра «Моя территория» | Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»

С творчеством местных писателей познакомят молодую аудиторию в мультицентре "Моя территория" (ул. Ленина, 7) в Ишиме 25 ноября в 12 часов. Это заключительное мероприятие проекта "Поэтический салон".

Участники прочитают стихи знаменитых ишимских поэтов, поучаствуют в мастер-классе по выразительному чтению и встретятся с современными городскими авторами Ниной Свяжениной и Ниной Башук. Завершится "Поэтический салон" чаепитием и конкурсом четверостиший. Победители получат сертификаты в книжный магазин и брендированные футболки проекта.

Проект "Поэтический салон" является победителем конкурса молодежных инициатив "Моя идея".

Вход бесплатный.

Возрастное ограничение: 12+.

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