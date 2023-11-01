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Сенатор от Тюменской области рассказал, что ему дорого в регионе

Политика, 20:44 24 ноября 2023

АНО ИЦ "Голышмановский вестник" | Фото: АНО ИЦ "Голышмановский вестник"

О том, что дорого ему в регионе, рассказал сенатор Павла Тараканов в День Тюменской области на международной выставке-форуме "Россия" 24 ноября.

Отвечая на вопрос корреспондента информационного агентства "Тюменская линия" он задал контрвопрос: "А за что любят человека? Любят ни за что – просто любят всей душой. Когда приехал первый раз в Тюменскую область, походил по тюменской земле и всё – влюбился на всю жизнь".

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области Павел Тараканов также отметил, что первый раз в регионе он побывал в 2007 году. И с тех пор связал свою судьбу с регионом, у которого огромный потенциал и замечательные люди.

Оксана Корнеенкова

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# ВДНХ , Павел Тараканов , Совет Федерации

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