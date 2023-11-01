Тюменские предприятия займутся ремонтом оборудования из Беларуси

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ремонт высокотехнологичного оборудования из Беларуси проведут на тюменских предприятиях. Соответствующие заявки от коллег уже начали поступать, сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Как рассказал исполнительный директор НПО "Базовое машиностроение" Павел Гончаров, к ним обратились представители Мозырского НПЗ, с которыми уже заключён контракт на ремонт газотурбинного двигателя. Также ведутся переговоры с еще одним белорусским предприятием на предмет ремонта нефтегазового оборудования.

"Сейчас именно в этом виде работ мы наблюдаем повышенный спрос. Мало кто владеет навыками ремонта такого оборудования, поскольку раньше его обслуживали зарубежные компании. Сегодня ситуация кардинально поменялась, нужно меняться и нам. Выход один - повышать свою квалификацию и осваивать новые виды работ", - сказал Павел Гончаров.

Большую заинтересованность в сотрудничестве с тюменскими предпринимателями проявили и участники недавнего вебинара "Час с торговым представителем России в Республике Беларусь", сообщил руководитель Центра поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области Алексей Ергалиев.

"В феврале следующего года мы планируем бизнес-миссию в Минск, поэтому прошедшую онлайн-встречу можно рассматривать как подготовку к этому событию. Тюменским предпринимателям рассказали о возможностях поставок своих товаров и услуг в Беларусь, а также поделились новыми контактами для более тесного взаимодействия с коллегами из братской Республики", - добавил Алексей Ергалиев.