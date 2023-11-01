10 тюменских ЛПХ предупредили о необходимости вакцинации животных от сибирской язвы

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

10 владельцев личных подсобных хозяйств Тюменской области предупредили о необходимости вакцинировать животных от сибирской язвы. Они ранее отказали ветеринарам вакцинировать мелкий рогатый скот, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что отказ от вакцинации нарушает обязательные требования ветеринарных правил. И может способствовать распространению заболевания.

Всем 10 владельцам ЛПХ вручены предупреждения, в которых указано, что необходимо неукоснительно соблюдать требования ветеринарных специалистов. А также своевременно проводить ветеринарно-профилактические мероприятия для недопущения заноса и распространения опасных болезней.