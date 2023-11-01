В День матери Светлана Иванова навестила многодетную тюменскую семью

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Многодетную тюменскую семью Моргуновых, воспитывающую пятерых детей - четырех сыновей и дочь, посетила в День матери председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

Отец, Игорь Васильевич Моргунов, - пенсионер органов внутренних дел. Долгое время он возглавлял в Тюмени пожарную часть. За достойное воспитание детей тюменец был награжден медалью "Отцовская доблесть".

Светлана Анатольевна около 30 лет работает учителем-логопедом в детском саду. Она также была отмечена медалью "Материнская слава".

Старший сын семьи Василий окончил университет Министерства обороны Российской Федерации. Второй сын Иаков стал профессиональным музыкантом, он аккордеонист.

Сын Анатолий тоже музыкант, играет на саксофоне. Дочь Ева в настоящее время успешно учится в московской школе и занимается баскетболом.

Младший сын, Иосиф Моргунов, – пятиклассник, учится в одной из тюменских школ. Как и старший брат, он тоже занимается музыкой и играет на кларнете, а также любит плавать и рисовать.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

"За чашкой чая мы поговорили о воспитании детей, о семейных ценностях, а также поделились личными успехами", - рассказала на своей странице в социальных сетях Светлана Иванова.

Супруги Моргуновы рассказали спикеру гордумы, что самым главным в воспитании своих детей они считают следование вере и традициям народа, а также нормам нравственности и ответственности.

"Сыновей они воспитывают как настоящих защитников Родины, а девочку воспитывают в любви", - отметила Светлана Иванова.

Председатель городской думы преподнесла семье Моргуновых праздничный подарок, а в ответ ребята-музыканты сыграли для гостя свой мини-концерт.

Напомним, что праздник День матери был учрежден указом президента Российской Федерации в начале 1998 года. В 2023 году он отмечается в России уже в 26-й раз.

Николай Ступников