Налоговое преступление на 225 млн рублей раскрыли тюменские следователи

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области (архив) | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области (архив)

Генеральный директор коммерческой компании, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму более 225 млн рублей, предстанет перед судом в Тюменской области.

По версии следствия, руководитель предприятия, основным видом деятельности которой является производство нефтепромыслового оборудования и металлоконструкций (цистерн, резервуаров и емкостей), желая получить необоснованную налоговую выгоду, разработал преступный план, направленный на уклонение от уплаты налогов. Фигурант заключал фиктивные договоры поставки материалов с организациями, созданными исключительно для оформления подложного комплекта документов, подтверждающих несение расходов коммерческой компании и получение ею права на вычеты по налогу на добавленную стоимость.

Используя реквизиты 7 сторонних фиктивных контрагентов, обвиняемый организовал подписание документов по заведомо ложным финансово-хозяйственным отношениям с ними в целях необоснованного и незаконного извлечения налоговой выгоды в своей коммерческой деятельности, сообщает Следственное управление СК РФ по Тюменской области.

За налоговые периоды с 2019 по 2022 годы в налоговые декларации были включены заведомо ложные сведения о суммах налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в бюджет. В результате незаконной деятельности бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму свыше 225 млн рублей.

С целью обеспечения возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество общей стоимостью более 225 млн рублей.